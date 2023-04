Denne mu platí šialenú sumu: Známy spevák doplatil na svoju hlúposť... Sting na ňom zarába milióny!

LOS ANGELES - Na jeho účte pristane každý deň poriadne veľká suma. Americký spevák Diddy (53) vytvoril v roku 1997 pieseň s názvom I'll Be Missing You. Prevzal však pri tom melódiu inej známej skladby s názvom Every Breath You Take, ktorú spieva legendárny Sting. Tomu teraz musí Diddy každý deň platiť sumu v tisíckach dolárov.

Pieseň Every Breath You Take vznikla v roku 1983 a je to najväčší hit kapely The Police. Jej súčasťou bol aj legendárny spevák Sting, ktorý tento hit zložil v neľahkom období, počas ktorého bol mentálne zlomený.

O 14 rokov sa touto skladbou nechal inšpirovať rapper Diddy, ktorý na základe jej melódie vytvoril pieseň I'll Be Missing You. O to, či to môže urobiť, však Stinga požiadal až po tom, ako toto dielo vzniklo. To potvrdil samotný britský spevák v rozhovore v roku 2018.

Na ten počas včerajšieho dňa zareagoval samotný Diddy. V interview totiž zaznela otázka, či je pravda, že Diddy mu musí posielať každý deň 2-tisíc dolárov za túto pieseň, čo spevák potvrdil. Známy rapper však tvrdí niečo iné. „Nie, je to 5-tisíc denne. Mám ťa rád," napísal umelec.

Svetoznámy hudobník si tak každý deň príde na poriadne tučnú sumu. Vďaka tejto Diddyho verzii jeho piesne dostane každý rok viac ako 1,8 milióna dolárov. A aj keď si počas svojej kariéry zarobil zrejme dosť, takáto sumička ho určite poteší.