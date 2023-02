Legendárna formácia z 90. rokov opäť koncertuje: Nič sa nezmenilo... Z toho gýču vás budú bolieť oči!

Hity ako Boom, boom, boom, Shalala lala, We like to Party!, či We´re Going to Ibiza! sú neodmysliteľne späté s formáciou, ktorá si hovorí Vengaboys. Tá vznikla v roku 1997 a na prelome milénia sa tešila obrovskej popularite.

A hoci od vtedy ubehlo mnoho rokov a žáner, ktorému sa táto skupina venuje, nie je až tak populárny, formácia má stále celkom slušnú fanúšikovskú základňu. Dôkazom je i to, že sa nedávno vydali na koncertné turné, s ktorým majú celkom slušný úspech.

Aktuálne sa Vengaboys nachádzajú v Austrálii a na sociálne siete nezabúdajú pridávať zaujímavé momentky. „V Sydney to bola úžasná šou. Nechcel som, aby sa to skončilo,” znie jeden z mnohých nadšených komentárov od fanúšikov, ktorí formáciu vyzývajú, aby prišli aj do iných kútov sveta.