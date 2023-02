Slávna kráska zverejnila FOTO len v šnúročkách: Úplne všetkým je na smiech!

Nie je žiadnym tajomstvom, že mnohé hviezdy si k dokonalým príspevkom, ktoré zverejňujú na sociálnych sieťach, dopomáhajú rôznymi filtrami a grafickými úpravami. Nie vždy sa im však takýto zásah do fotky podarí a výsledok je neraz poriadne rozpačitý...

Svoje o tom vedia aj hviezdne Kardashianky, ktoré majú na konte nejeden takýto trapas. Aj v týchto dňoch sa verejnosť zabáva na podobnom prešľape, ktorý sa podaril krásnej Kendall.

Brunetka pred objektívom pózovala v plavkách, ktoré pozostávali prevažne zo šnúrok a pár centimetrov látky. A hoci v nich vyzerala už tradične skvele, jej telo si asi všímal málokto. Do očí totiž priam bila jej neprirodzene dlhá dlaň.

„Dúfam, že si v poriadku! Vyzerá to totiž tak, akoby ti niekto privrel ruku do dverí!” znie jeden z komentárov. „Och, bolo by dobre vyhľadať doktora. Tá ruka nevyzerá dobre,” zabával sa ďalší zo vtipkárov.