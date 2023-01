POHREB krásnej Giny Lollobrigidy (†95): Lúčili sa s ňou davy... Mali problém vyniesť rakvu z kostola!

Rakva s ostatkami slávnej herečky bola včera ráno privezená na radnicu v Ríme, kde sa s ňou mohli prísť rozlúčiť fanúšikovia aj dnes dopoludnia. „S Ginou Lollobrigidou nás opustila ozajstná hviezda talianskeho aj svetového filmu, svojimi rolami vstúpila do histórie našej krajiny,“ uviedol starosta mesta Roberto Gualtieri.

Pohrebný obrad sa konal dnes o 12:30 v bazilike Santa Maria in Montesanto, známej aj ako kostol umelcov na namestí Piazza del Popolo v Ríme. Aj tu sa zišli davy fanúšikov. Avšak do priestorov chrámu nemali prístup. Do ružova sfarbený smútočný veniec, ktorý nešlo prehliadnúť bol od hereckej kolegyne Sophie Loren.

Po skončení obradu bola truhla s herečkiným telom vynesená z kostola. Muži, ktorí ju niesli však museli byť obzvlášť opatrní. Viacerí jedinci z davu sa jej totiž chceli dotknúť a dostať sa k pohrebnému autu nebolo jednoduché.

Gina Lollobrigida bude pochovaná na cintoríne v rodnom meste Subiaco, ktoré sa nachádza neďaleko Ríma. V minulosti jej tam dali postaviť monumentálnu hrobku. Ako jej syn v súvislosti s tým uviedol, mesto po nej dokonca plánuje pomenovať námestie.