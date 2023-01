Sexi herečka (45) na konferencii: Nohy ROZČAPENÉ, NOHAVIČKY odhalené... Ajaaj, takto dáma nesedí!

Herečka zo seriálu "Boy Meets World" či z filmu Niekto to rád blond, Maitland Ward, zrejme pozabudla, že nie je doma na sedačke. V stredu sa zúčastnila konferencie X3 v hoteli Kimpton Everly V Los Angeles, kde mala prejav o médiách a porno priemysle. Umelkyňa totiž pred rokmi presedlala z rodinných filmov na filmy pre dospelých.

No a zdá sa, že zvyk je železná košeľa. Oblečená síce bola decentne, prišla v čiernych úpletových šatách pod kolená... Ani to jej však nezabránilo tomu, aby poprovokovala holou kožou. Na pódiu pred publikom plným ľudí, totiž nesedela, ako sa na pravú dámu patrí, ale nohy roztiahla dokorán. Všetkým tak odprezentovala svoje nohavičky. No vzhľadom na priemysel, v ktorom pracuje, je zrejme úspech už len to, že ich mala.