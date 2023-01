Hviezda (34) Big Brother ľahšia o 57 kíl: Ovisnutá koža, celulitída, ale… Za svoje telo sa NEHANBÍ!

KORFU - Chanelle Hayes (34) sa do povedomia širokej verejnosti dostala vďaka reality šou Big Brother. Vtedy mala len 19 rokov. Aktuálne má už po tridsiatke a za ten čas stihla niekoľkokrát pribrať aj výrazne schudnúť. Naposledy zhodila 57 kíl, čo na jej tele zanechalo známky. Ovisnutá koža, celulitída, ale... Ona ho hrdo vystavuje!

Bývalá reality šou hviezdička Chanelle Hayes zahviezdila v roku 2007 v Big Brother. No hoci odvtedy dostávala stále nové a nové pracovné ponuky v rámci šoubiznisu, ani to ju nezastavilo v prejedaní sa. Na jedle bola doslova závislá a bola schopná sa vypapkať do obrovských rozmerov.

Obdobia nadváhy sa potom striedali s obdobiami diét a chudnutia. Nikdy však pri štíhlych krivkách dlho nevydržala. V roku 2020 sa preto rozhodla podstúpiť operáciu na zmenšenie žalúdka, ktorá konečne priniesla želaný efekt - Chanelle schudla 57 kilogramov.

Dlhé roky nekontrolovateľného priberania sa však na jej postave viditeľne podpísali. Hoci má len 34 rokov, nemôže sa pýšiť pevnou pokožkou... Práve naopak. Predviedla to aj na gréckom ostrove Korfu, kde sa v týchto dňoch nachádza. Na sebe mala žlté bikiny a... Nadbytočná koža na nej visela, na bruchu bola zošuverená a odzadu jej spôsobovala celulitídu.

Napriek tomu sa Chanelle za svoje telo nehanbí a pravidelne upozorňuje na to, aké je to dôležité „Buďte k sebe milí. Ja si to musím denne pripomínať, pretože mám tendenciu prirovnávať určité časti môjho života s tým, čo je na sociálnych sieťach. posielam vám moju lásku, strie, šedivé vlasy a chaotickú nedokonalosť,“ zverejnila pred časom na svojom profile na sociálnej sieti Instagram.

