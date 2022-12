Výstrelok známej speváčky šokuje: Preboha! Ako môže s týmto existovať?

MIAMI - Známa americká speváčka Cardi B (30) sa opäť predviedla štýlom, akým to dokáže iba ona. V sobotu sa objavila v známom nočnom klube v Miami a opäť sa o nej hovorí aj dlho po tom, ako toto miesto opustila. Tentokrát strhli pozornosť jej nechty a špeciálne ich extrémna dĺžka...

Cardi B je známa hlavne vďaka svojmu hudobnému a speváckemu talentu. Jej hity ako Up, I like It či Money majú stovky miliónov zhliadnutí. Navyše si na svoje konto pripísala aj niekoľko významných ocenení.

Popularitu jej však prinášajú aj viaceré jej výstrelky. Slávne sú hlavne jej módne kreácie, ktorými svetu neraz vyrazí dych. Aj to jej prinieslo veľké množstvo fanúšikov, ktorých má umelkyňa len na svojom profile na sociálnej sieti Instagram viac ako 144 miliónov.

O rozruch sa postarala aj počas uplynulého víkendu. V sobotu mala vystúpenie v známom nočnom klube Story v Miami. Tentoraz však nezaujali len jej farebné šaty, ale predovšetkým neprirodzene dlhé nechty. A tie dostali po víkende oveľa väčšiu pozornosť, než samotná šou populárnej speváčky. Viete si predstaviť, ako s takýmito pazúrmi funguje?!

