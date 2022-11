Českému fotografovi pózoval Jonny Depp aj Schwarzenegger: Jeho tvorba teraz mieri do sveta!

Renčove diela bude na veľtrhu umenia Ch.ACO reprezentovať MH Gallery, ktorú založil producent Milosh Harajda. Práve on v priebehu posledných rokov usporiadal množstvo výstav venovaných tvorbe umelcov ako Alexander McQueen, David La Chapelle, Robert Wilson, Daphne Guinness alebo Anna Bauer. „Dlhé roky som mal možnosť sledovať Benovu voľnú tvorbu a čím viac fotografií so mnou zdieľal, tým jasnejšie sa rysovali kontúry našej budúcej spolupráce. Od začiatku bolo mojou ambíciou predstaviť ho mimo hraníc Českej republiky a vzhľadom na to, že jeho portrétovú tvorbu zásadne inšpiroval a ovplyvnil peruánsky fotograf Mario Testino, vyhodnotil som latinskoamerický trh a veľtrh umenia Ch.ACO ako ideálnu platformu pre Benovu svetovú výstavnú premiéru,“ uviedol Milosh Harajda, kreatívny producent a zakladateľ MH Gallery.

Renč sa na veľtrhu predstaví so sériou troch fotografií a pôjde o jeho vôbec prvý profesionálny kontakt s galerijným prostredím, pretože svoju voľnú tvorbu doteraz nevystavoval. „O vlastnej výstave uvažujem už niekoľko rokov, ale doposiaľ nenastala tá pravá chvíľa. Keď ma s myšlienkou vystavovať na veľtrhu Ch.ACO prvýkrát oslovil Milosh, súhlasil som najmä preto, že to pre mňa bola výzva vkročiť na nepoznané teritórium. Mnohí by navyše zrejme tipovali, že budem prezentovať módne fotografie, alebo čiernobiele portréty, ktoré sú pre mňa signifikantné, ale nie je to tak. Všetky vystavované diela pochádzajú z mojej voľnej tvorby a majú jedno spoločné - vznikli ako súčasť denníka na mojich cestách počas letných mesiacov a mieša sa v nich moja fascinácia mladosťou s užívaním si života vo všetkých jeho podobách,“ prezradil Renč.

Galéria fotiek (5) Pharell Williams objektívom Benedikta Renča.

Zdroj: Benedikt Renč

„Aktuálny ročník Ch.ACO prináša návrat k fyzickej podobe veľtrhu a predstaví medzinárodnú galériu z ôsmich rôznych krajín. Čile má dlhodobú tradíciu vo svete fotografie a pôsobí tu niekoľko veľkých osobností, takže si naozaj ceníme, že Benedikt Renč a jeho umelecký agent Milosh Harajda sa rozhodli vystavovať na veľtrhu, pretože ich pohľad prináša sviežu energiu na náš trh. Navyše je to zaujímavá cesta ako prepojiť Santiago s Prahou. Movistar Arena je nová lokácia, ktorá pritiahne nové publikum, ktoré sa najmä v období pandémie začalo výraznejšie zaujímať o umenie. Som nesmierne vďačná za to, že im Ch.ACO ponúkne autentický zážitok,“ uviedla riaditeľka veľtrhu Elodie Fulton.

13. ročník veľtrhu Ch.ACO sa bude konať v centre Movistar Arena v Santiagu de Chile od 18. do 20. novembra.

Galéria fotiek (5) Jedna z fotografií Benedikta Renča.

Zdroj: Benedikt Renč

Galéria fotiek (5) Jedna z fotografií Benedikta Renča.

Zdroj: Benedikt Renč

Ch.ACO vstúpilo do sveta umeleckých veľtrhov v roku 2009. Keďže sa na tomto veľtrhu predstavujú niektoré známe galérie z Latinskej Ameriky i zvyšku sveta, priťahuje tisíce návštevníkov. V uplynulých dvanástich ročníkoch sa tu zišlo viac ako 500 000 zberateľov, obchodníkov s umením, kurátorov a širokej verejnosti. Na veľtrhu sa pravidelne predstavuje vyše 300 miestnych i svetových umelcov, takže si tu môžete prezrieť a zakúpiť širokú škálu umenia. V neposlednom rade odborná komisia odmeňuje najlepšie talenty.

MH Gallery MILOSH je kreatívne štúdio, ktoré vytvára originálne umelecké koncepty, v ktorých prepája komerčné lifestylové značky, etablovaných medzinárodných umelcov a kultúrne inštitúcie. Cieľom novej platformy MH GALLERY je exportovať fotografické talenty z Čiech a Slovenska na medzinárodnú scénu. Prvým veľkým počinom bola účasť slovenského fotografa Jakuba Gulyása na festivale módnych filmov ASVOFF v Paríži a prvým českým umelcom, ktorý predstaví svoju tvorbu v Latinskej Amerike, je fotograf Benedikt Renč.