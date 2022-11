Spáchal Aaron Carter (†34) samovraždu? TOTO sa dialo po jeho smrti! Svetu chcel dokázať, že...

Galéria fotiek (9) Aaron Carter

LOS ANGELES - Počas víkendu otriasla svetom šoubiznisu správa o smrti speváka Aarona Cartera (†34). Mladého umelca našli bez známok života v jeho dome vo vani. Brat hviezdneho speváka skupiny Backstreet Boys - Nicka Cartera (41) bojoval v posledných rokoch so závislosťou na drogách a trpel psychickými problémami. Jeho smrť je o to smutnejšia, že so starým spôsobom života chcel skoncovať, aby sa opäť mohol začať starať o svojho 11-mesačného syna.