Vážne zdravotné problémy hollywoodskeho fešáka: Operácia mi zachránila život!

LOS ANGELES - Hviezdny Ryan Reynolds (45) bol nútený ísť pod nôž. Na bežnej prehliadke mu totiž objavili nález na hrubom čreve a keby sa na to nepríde včas, mohlo to skončiť aj život ohrozujúcim ochorením. Herec sa následne rozhodol celú svoju liečbu zdokumentovať a zvýšiť tak povedomie o rakovine hrubého čreva.

Ryan Reynodls sa rozhodol spojiť sily so svojím kamarátom Robom McElhenneym a zvýšiť tak povedomie o prevencii proti rakovine hrubého čreva. Kvôli tomu začali spolupracovať s organizáciou Lead From Behind, ktorá sa rovnako snaží hovoriť o tejto chorobe.

Herca počas bežnej kontroly prekvapila nepríjemná správa. Práve vďaka tomuto vyšetreniu mu našli na pravej strane hrubého čreva nebezpečný polyp. Okamžite mu bol vyoperovaný a podľa odborníkov mu prevencia zachránila život.

Ryan sa kvôli povedomiu o tejto chorobe rozhodol celú procedúru natočiť a zverejniť na YouTube. „Za normálnych okolností by som nikdy žiadnu takúto zdravotnú procedúru nezdieľal s ľuďmi. Ale nestáva sa každý deň, že človek môže zvýšiť povedomie o niečom, čo môže zachrániť ľudské životy. To je dostatočne veľká motivácia na to, aby som vám ukázal, ako mi strčili do zadku kameru," povedal vo videu herec.

„Toto ti zrejme zachránilo život. Nerobím si srandu a ani nedramatizujem. Presne pre toto to robíme. Nemal si žiadne symptómy," povedal doktor. Jeho kamarát Rob McElhenney, ktorý Ryanovi v kampani pomáhal, tiež podstúpil toto vyšetrenie. „Túto súťaž som ale vyhral ja. Ja som mal o dva polypy viac," povedal k tomu.