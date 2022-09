Dcéru Charlieho Sheena nafotili paparazzi: Toto TELO predvádza na stránke pre dospelých!

MAUI - Paparazzi ju predbehli! Nie je tajomstvom, že dcéra búrliváka Charlieho Sheena (57) - 18-ročná Sami si zarába prostredníctvom platformy Only Fans, kde si necháva platiť za exkluzívny obsah. Materiál zrejme vytvárala aj pred pár dňami na Havajských ostrovoch, kde ju kamarátka fotila v úsporných bikinách. Blondínka však ale netušila, že majú spoločnosť!

Keď vyšlo najavo, že je Sami Sheen aktívna na Only Fans, jej slávneho otca takmer porazilo. „Toto by sa pod mojou strechou nestalo,” reagoval Charlie vtedy a dodal, že ju poprosil, nech to aspoň robí s eleganciou a kreativitou.

Prešlo pár mesiacov a vyzerá to tak, že Sami táto zárobková činnosť celkom baví. Na svojom profile na sociálnej sieti Instagram pravidelne nabáda svojich priaznivcov, aby si pozreli aj jej exkluzívny obsah.

18-ročná blondínka sa momentálne nachádza na Havajských ostrovoch, kde si užíva chvíle oddychu. Čarokrásne prostredie sa ale očividne rozhodla využiť aj na vytvorenie exkluzívneho obsahu, Ale čo čert nechcel, paparazzi ju spoznali...

A tak sa v médiách zábery slávnej blondínky odetej len v úsporných bikinách objavili skôr, ako na platforme, ktorá ju živí!

Galéria fotiek (5) Sami Sheen na pláži takto pózovala svojej kamarátke.

Zdroj: profimedia.sk

Galéria fotiek (5) Takto vyzerá Sami Sheen v bikinách.

Zdroj: profimedia.sk