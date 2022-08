Dojímavá rozlúčka s mŕtvym kamarátom (†41): Zo slov drsného Gerarda Butlera sa tisnú slzy do očí!

O smrti Dariusa Campbella sme vás informovali už včera. Jeho bezvládne telo našli v byte v Minnsote a presná príčina smrti nateraz nie je známa. Už včera zaplavili internet dojemné slová na adresu tohto speváka.

K smútiacim sa pridal aj hollywoodsky herec Gerard Butler. S hudobníkom boli dobrí priatelia a jeho smrť ho šokovala. „Som nesmierne smutný z náhlej smrti môjho drahého priateľa Dariusa, ktorý mi bol ako brat. Moje myšlienky a láska smerujú k jeho úžasným rodičom a jeho dvom bratom," začal herec.

„Tí, ktorí mali to šťastie spoznať ho hlbšie, boli poznačení jeho nákazlivým smiechom a nesmiernou chuťou do života. Vždy bol vyzbrojený svojím úsmevom a prenikavým hlasom. Bol neskutočný talent. Jeho hlas sa dokázal dotknúť vašej duše. Ale hlavne, mal srdce ako lev. Bolo väčšie a jasnejšie ako slnko a jeho energia dokázala rozžiariť každú miestnosť," doplnil Gerard.

„Darius sa neustále snažil byť tu pre ostatných. Pre jeho rodinu, priateľov a pre celý svet. To z neho robilo dokonalého kamaráta. Nikomu však nepomohol tak veľmi, ako mne. Bol príkladom a zároveň učiteľom pre svoje okolie. Neustále posúval dopredu tých, ktorých miloval, aby boli čo najlepší," dodal umelec.

„Vesmír je niekedy ťažké pochopiť. Verím, že niekde tam je nejaký zmysel toho, prečo nás opustil tak skoro. Ak nás to malo naučiť žiť s otvoreným srdcom, uprednostňovať najbližších pred samým sebou a nikdy sa nebrať príliš vážne, tak je to možno dosť. Moje srdce je plné bolesti, ale pozerám sa dopredu. Budem si ešte viac užívať život a každý jeho nádherný moment, pretože mi môj brat ukázal, že by sme tak mali žiť," uzavrel herec.