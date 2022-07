SMRŤ herca z Titanicu krátko PRED NARODENINAMI: Prehral BOJ s chorobou!

David Warner sa narodil v 29. júla 1941 v Manchesteri. Svoju kariéru odštartoval na divadelných doskách a postupne sa vypracoval v jedného z najuznávanejších britských hercov. V roku 1987 odišiel zo svojej domoviny, aby si splnil svoj hollywoodsky sen.

To sa mu podarilo viac než dokonale. Zahral si v známych filmoch ako napríklad Star Trek V a VI alebo Planéta opíc. Najznámejšou úlohou jeho kariéry je postava Spicera Lovejoya, ktorú si zahral vo veľkofilme Titanic.

Galéria fotiek (4) David Warner

Zdroj: 20th Century Fox

Vo vyhlásení pre BBC to potvrdila jeho rodina. „Posledných 18 mesiacov bojoval s touto chorobou so cťou a dôstojnosťou, ktoré mu boli vlastné. Bude veľmi chýbať celej našej rodine a priateľom. Budeme si ho pamätať ako dobrosrdečného, štedrého a súcitného muža, partnera a otca," povedala smútiaca rodina.

„Odkaz, ktorý tu zanechala jeho mimoriadna práca, sa dotkol životov veľa ľudí počas mnohých rokov. Naše srdcia sú zlomené," doplnili jeho najbližší. Podľa BBC bola príčinou smrti choroba, ktorá súvisela s rakovinou.

Galéria fotiek (4) David Warner

Zdroj: 20th Century Fox

Jeho poslednou filmovou rolou sa stal Admiral Boom vo filme Návrat Mary Poppinsovej, ktorý mal premiéru v roku 2018. Medzi jeho posledné väčšie filmy patrí komédia You, Me and Him, ktorá sa dostala do kín v roku 2017. Smutná správa prišla len pár dní predtým, ako mal osláviť svoje narodenindy. V piatok by sa totiž dožil 81 rokov.