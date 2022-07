Beckhamovcov prenasleduje ŠIALENÁ ŽENA: Dcéru Harper chcela UNIESŤ zo školy!

Hviezdný pár rieši vážny problém. Už dlhšiu dobu bojujú so ženou, ktorá im ustavične strpčuje život. Manželia neváhali a pre bezpečnosť rodiny dali celú vec na súd. Tam vyšlo najavo, čím všetkým si museli prejsť.

58-ročná Sharon Bell sa mala najskôr začať vyhrážať Davidovi, ktorému adresovala niekoľko listov. Napísala mu napríklad, že ho miluje už od detstva a o niekoľko dní ho príde navštíviť do jeho domu. Ďalšie listy začali naháňať bývalému futbalistovi naozajstný strach. „Používala emotívnejšie a nebezpečnejšie slová voči mne a mojej rodine, čo mi samozrejme robilo starosti. Postupne sa mi v nich začala vyhrážať. Keďže vedela kde bývam, mal som strach z toho, čo urobí ďalej," povedal David.

Galéria fotiek (4) David a Harper

Zdroj: Instagram

V priebehu minulého roka sa niekoľkokrát objavila pri ich dome. Najväčší strach však mali rodičia o svoju najmladšiu dcéru Harper. Tú sa Sharon pokúsila odviesť priamo zo školy! Prokurátor k tomu uviedol: „Prišla do školy a povedala, že je matkou Harper a prišla ju vyzdvihnúť." Od toho momentu žije Victoria v neustálom strachu. „Bojí sa ísť von zo svojho domu. Je to pre ňu veľmi náročná situácia. Má strach, hlavne počas školských výletov Harper," doplnil prokurátor.

Rodičom robí starosti hlavne to, ako ich dcéru celá situácia ovplyvní. „Snažila som sa to udržať v tichosti, pretože sa obávam, aký vplyv to na ňu bude mať. Snažím sa ju chrániť, pretože sa bojím o jej bezpečnosť," uzavrela speváčka.

Sharon, ktorá pochádza z Watfordu, bola stíhaná za prenasledovanie. Pred súd sa však nepostaví z dôvodu duševnej poruchy, ktorou trpí.