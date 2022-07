Najväčšia CHYBA jej života: Linda Evangelista ZOHYZDENÁ zákrokom… Takto DNES vyzerá slávna topmodelka!

NEW YORK - Och! Linda Evangelista (57) patrila v 90. rokoch k najvyťaženejším topmodelkám sveta. Pýšila sa obrovskou krásou a charizmou, vďaka ktorým si vybudovala závideniahodnú kariéru. O to nepochopiteľnejšie bolo jej rozhodnutie ísť na skrášľovaciu procedúru. Kvôli nej je zmenená na nepoznanie. Zo zmyselnej krásky je dnes teta odvedľa!

Obrovskou skúškou pre najväčšie svetové krásky je rozhodne pribúdajúci vek. Ženy, ktoré roky ohurovali svojím vzhľadom, len veľmi ťažko prijímajú tento fakt a len malé percento z nich sa rozhodne stárnuť s gráciou. Ostatné využívajú všetky možné procedúry na to, aby zostali "večne mladé".

Jednou takou bola aj topmodelka 90. rokov Linda Evangelista. Na prahu 50-ky sa rozhodla zatočiť s vráskami a prebytočným tukom na tvári. V rokoch 2015 a 2016 preto podstúpila zákrok zvaný CoolSculpting, teda zmrazenie tuku. Ten sľuboval, že jej prinavráti mladistvé kontúry tváre a zvýrazní lícne kosti. Stal sa však pravý opak.

„Zákrok mi nielenže zničil živobytie, keďže som prišla o všetky pracovné zakázky, ale zároveň ma dostal do začarovaného kruhu hlbokých depresií, smútku, sebapohŕdania,“ priznala pred časom Linda, ktorú procedúra doslova zmenila na nepoznanie. Nedávno sa napríklad objavila v uliciach New Yorku a zrejme len málokto by tipoval, že ide o slávnu topmodelku.

Na sebe mala modrú rifľovú bundu, nenamaľovaná s vlasmi v drdole a s veľkými dioptrickými okuliarmi na očiach... Tvár mala začervenanú a viditeľne opuchnutú, čo je dôsledkom spomínaného zákroku. „Zákrok viedol k opaku toho, čo sľubov ali. Zvýšilo sa množstvo mojich tukových buniek a skončila som trvalo zdeformovaná, napriek tomu, že som podstúpila dva opravné zákroky,“ vysvetlila Linda, ktorá je obrovským varovným prstom pre každého milovníka skrášľovacích procedúr.