Uff! TOTO ešte na červenom koberci nebolo... Veď ona si "obliekla" len šperky!

Ako sme vás na topkách už informovali, v nedeľu sa odovzdávali ceny BET Awards. Viacerí jedinci sa na červenom kobereci rozhodli zaujať a niektorí predviedli poriadne čudesné kreácie. A hoci na BET Awards nebola núdza o odvážne outfity, speváčka menom Summer Walker predviedla asi ten najodvážnejší z nich.

Za zmienku určite stojí, že odvážna speváčka nosí pod srdcom svoje druhé dieťa. Summer sa poučila a svoje druhé tehotenstvo oznámila fanúšikom prostredníctvom Instagramu. „Ľudia sa ma pýtajú, či som tehotná. Som. Avy viete, že som z toho veľmi, veľmi, veľmi, veľmi šťastná,“ povedala k tomu umelkyňa.

Summer je mamou 15 – mesačnej dcéry Bubbles, ktorej otcom je producent London on da Track. Pri predošlom tehotenstve sa o jej stave verejnosť dozvedela skôr, ako si to sama želala. „Ľudia ma fotili v obchode – viem, že to tak trochu súvisí s prácou, no ľudia ma odfotili a poslali to do médií ešte predtým, ako som stihla oznámiť svoje tehotenstvo. Myslím si, že to bolo veľmi neúctivé a veľmi, veľmi, veľmi, veľmi, veľmi ma to rozrušilo,“ reagovala Walker.

Tehotná speváčka svojím outfitom rozhodne prekvapila a ukázala, že s nahotou problém rozhodne nemá. Svoje bujné prsia orámovala podprsenkou z mincí a skryté zostali len bradavky, na ktoré si nasadila zlaté doplnky. Ako šperk vyzrala aj sukňa, ktorú na sebe mala. Maximálne provokatívny outfit doplnila výraznými náušnicami a zápästia ozdobila kúskami, ktoré boli „inšpirované tradičnými hmongskými šperkami“.

Galéria fotiek (2) Summer Walker

Zdroj: profimedia.sk

Tehotná speváčka bez ostychu pózovala prítomným fotografom a komentovala tiež svoje tehotenstvo. „Som veľmi vzrušená, pretože to bude iné, ako to bolo predtým. Cítim sa spokojne a naozaj šťastne. Dostávam veľa pomoci, veľa lásky. Jediný dôvod, prečo vôbec niečo hovorím, je ten, že pri predchádzajúcom tehotenstve som sa cítila veľmi nerešpektovaná, že mi to ľudia nedovolili povedať,“ vyjadrila sa keď pózovala pred Microsoft Theatre v Los Angeles speváčka.