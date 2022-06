Sexi herec prekvapuje: Drieme vo mne dievčatko... Preboha! Pozrite, do čoho sa narval

O svoje pocity sa Channing Tatum podelil aj s fanúšikmi na Instagrame, ktorých má viac ako 17 miliónov. „Neviem, ako vy, ale pre mňa bolo obdobie karantény zvláštne. Omylom som sa zatvoril v izbe mojej 7-ročnej dcéry a objavil som tam svoje vnútorné dieťa. Túto knihu som napísal pre moje malé dievčatko,“ uviedol fešný herec. Prvá časť knihy sa stala bestsellerom New York Times a potvrdila tak Tatumov talent. A niet pochýb, že mnohí predpokladajú veľký úspech aj jej pokračovaniu.

Herec stavil na dokonalé promo druhej časti svojej knihy. Na Instagrame uverejnil fotografie, na ktorých je oblečený vo farebnej dievčenskej sukničke a tričku s hviezdičkami. Fanúšikovia vyzdvihli jeho zmysel pre humor a nekonečnú otcovskú lásku.

V súkromnom živote tvoril americký herec pár s kolegyňou Jennou Dewan. Dvojica sa zosobášila v roku 2009, no podľa ich slov sa z nich postupom času stali iba kamaráti. Po vzájomnej dohode sa rozhodli svoje manželstvo ukončiť. Istý čas sa po boku herca objavovala aj nemenej známa speváčka Jessie J, no ich vzťah bol ako na hojdačke. Podľa najnovších informácii sa sexi herec zahľadel do ďalšej kolegyne – Zoe Kravitz.

Tatum sa preslávil vďaka filmom Let's Dance (2006), G. I. Joe (2009), Milý John (2010), 21 Jump Street (2012), či Magic Mike (2012).