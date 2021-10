Slávna herečka o mŕtvom bratovi (†15): Z toho, čo urobili po jeho SMRTI, mrazí!

„Často o ňom nehovorím. Ani o tom dni. Ani o týždňoch, mesiacoch a rokoch, ktoré potom nasledovali,” napísala k fotke svojho brata Jasona slávna herečka, o ktorej je známe, že vo veľkom podporuje rôzne dobročinné organizácie a celkom otvorene podporuje darcovstvo orgánov a hovorí o ňom.

A to aj vďaka osobnej, mimoriadne bolestivej skúsenosti. Katherine sa v uplynulých dňoch s followermi podelila o slová jej matky i vlastný pohľad na vec. Mama slávnej herečky spomínala na ten osudný deň, keď rôzne helikoptéry zvážali do nemocnice pacientov, ktorým potom darovali orgány jej syna.

„Moji rodičia urobili rozhodnutie, o ktorom vedeli, že by s ním súhlasil aj ich syn. Darovali jeho oči, jeho srdce, pľúca. Darovali, čo mohli, pretože nielen vedeli, že by si to aj Jason takto prial, ale zároveň nechceli, aby niekto ďalší trpel tak veľmi ako oni, keď sa tomu dalo predísť,” uviedla vo svojom príspevku herečka.

„Moja matka stále hovorí, že to nebolo jednoduché, ale bolo to správne. Smrť je nevyhnutná, tragédie sa stávajú. Ale nikto z nás v tom nie je sám,” uviedla tiež blondínka, ktorá sa usiluje ľudí v podobne neľahkých situáciách nabádať k tomu, aby sa zachovali rovnako.