Kariéru mu zničila nehoda: Zomrel nenávidený dôstojník z Policajnej akadémie!

Policajná akadémia by nebola takým obľúbeným počinom bez svojich kladných, ale aj záporných postáv. Jednu z nich, dôstojníka Ernieho Mausera, stvárnil Art Metrano.

Zdroj: Warner Bros.

V 80. rokoch ale hercova kariéra v podstate rovno aj skončila. V roku 1989 spadol z rebríka tak nešťastne, že spadol na hlavu a zlomil si niekoľko stavcov, následkom čoho ochrnul. Pred kamery sa potom vracal už len sporadicky.

Prežil však pomerne dlhý a šťastný život. Včera jeho syn Harry oznámil jeho smrť vo veku 84 rokov. „Včera som stratil môjho najlepšieho priateľa, mentora, otca. Bol a navždy bude tým najodolnejším mužom, akého som poznal. Nikdy som nestretol nikoho, kto by prekonal viac ťažkostí ako on. Bojoval a vyhrával toľko veľa za tie roky, že som ho vždy videl ako nezničiteľného, ale pravda je, že na zemi nežijeme večne, no ľudská duša môže žiť navždy vnútri nás,” napísal Harry na Instagram. Otcovi prisľúbil, že bude pokračovať v jeho odkaze. „Keď niekto hovoril "legendy nikdy nezomierajú", som si istý, že hovorili o tebe, oci,” dodal.

Zdroj: Instagram h_metrano

