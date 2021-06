DETAILY tragickej smrti princeznej Diany: Lekár po rokoch prelomil mlčanie… Hrozivé nejasnosti!

Princezná Diana sa práve viezla spolu so svojím milencom Dodim Al Fayedom po uliciach Paríža, keď krátko po polnoci 31. augusta 1997 malo ich auto vážnu autonehodu. Po tragickej udalosti vzniklo niekoľko konšpirácií a niektoré si trúfali obviniť aj princa Charlesa, že na jeho pokyn ju zavraždili členovia tajnej služby.

Týmto slovám nahrával aj Dianin list, ktorý bol neskôr objavený. Písala v ňom, že sa obáva toho, že Charles zariadi jej autonehodu pre zlyhanie bŕzd. Kvôli tomu bol napokon jej bývalý manžel v roku 2005 aj vyšetrovaný. No výsledky vyšetrovania nič také nepotvrdili. Po rokoch sa však o tragickej udalosti rozhodol prehovoriť aj lekár, ktorý sa pokúšal zachrániť princeznej život.

A posledné minúty Dianinho života sprevádza viacero desivých nejasností. „Nepovedali mi, kto to je, iba, že ide o mladú ženu, ktorá mala vážnu autonehodu,“ prezradil pre Daily Mail lekár MonSef Dahman. Dozvedel sa to až od stážistky. Diana mala vnútorné krvácanie a roztrhnutý osrdcovník. O polhodinu neskôr najlepší francúzsky kardiológ navyše odhalil, že má natrhnutú aj pľúcnu žilu.

Zvláštne však je, že do nemocnice sa zranená princezná dostala až hodinu a pol po autonehode - tá sa udiala o 0:23 hod., no na pohotovosť sa kráľovná sŕdc dostala až o 2:06 hod. Prečo bola do nemocnice prevezená tak neskoro, nevedno. Svedkovia však tvrdia, že videli sanitku predtým dlho stáť na kraji cesty.

„Skúšali sme elektrické šoky, masáž srdca, podali sme adrenalín. Ale to srdce nie a nie naskočiť,“ tvrdí lekár. „Ťažko sme za ňu bojovali a skúsili všetko, čo šlo. Vôbec sme nevnímali, koľko času ubehlo, dôležité bolo iba, aby sme pre ňu urobili čo najviac,“ opísal posledné chvíle Dianinho života Dahman.

„V Pitié-Salpêtrière už sme mali aj oveľa závažnejšie prípady, ako bola Diana, a niektorých z tých ľudí sa nám podarilo zachrániť. Ju ale nie. Poznamenalo nás to do konca života. Je to príšerné, keď má taký krásny človek tak tragický koniec,” dodal lekár. Ktovie, ako by to dopadlo, keby sa princezná dostala do nemocnice skôr.

