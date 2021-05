LOS ANGELES - Sexuálne scény sa objavujú vo veľa filmoch. Aj keď to tak na obrazovkách nevyzerá, nie všetci herci, ktorí sa musia kvôli úlohe vyzliecť, to zvládajú s ľahkosťou. Kým pre niektoré hviezdy to nie je žiaden problém, pre iné je to absolútne tabu... A potom sú tu tí, ktorí síce k tomu pristúpili, no majú z toho zmiešané pocity a ľutujú, že k tomu došlo.