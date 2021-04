BRATISLAVA - And the winner is...! Nie je veľa českých ani slovenských filmových tvorcov, ktorí mali možnosť počuť túto vetu naživo a krátko predtým, než do ich rúk putovala soška Oscara. Režiséri Ján Kadár a Elmar Klos zažili tento okamih slávy 18. apríla 1966. V nedeľu uplynie 55 rokov od chvíle, kedy ich film Obchod na korze bodoval na slávnostnom udeľovaní Cien akadémie.