Porotca z Talentu a jeho "ochrana" pred COVIDom-19: Pri pohľade na tieto FOTO vás porazí!

Simon Cowell je zvyknutý na to, že má paparazzov bežne v pätách. V uplynulých dňoch ho nafotili hneď viackrát. Človek by si povedal, že aj tento prísny odborník je zodpovedný a v ťažkých pandemických časoch nosí rúško. Avšak viacero jedincov by si pri stretnutí s ním určite neodpustilo slová plné kritiky.

Vo všeobecnosti platí, že pred nákazou koronavírusom nás najúčinnejšie chráni respirátor bez výdychového ventilu. Márne však nie je ani nosenie rúška, keď chránime ostatných, s ktorými sa stretneme. Pri pohľade na Simona by si ale mnohí neodpustili poriadnu spŕšku kritiky. Porotcovský kat si rúško bežne podsúva až pod nos.

I v našich končinách je bežné vidieť jednicov, ktorí majú zakryté len ústa. Nebolo by ale na škodu pripomenúť si, že majú byt prekryté dýchacie cesty, vrátane nosa. Vás tiež vytáčajú jedinci, ktorí brázdia ulice s vytŕčajúcim nosom?

Simonovi Cowellovi by mal niekto vysvetliť, ako sa správne nosí rúško. Zdroj: profimedia.sk

