Nová milenka hviezdneho Toma Cruisa: O 20 rokov mladšia a prsnatá kolegyňa!

Tom Cruise v týchto dňoch plnil bulvárné médiá najmä v súvislosti s tým, ako počas nakrúcania siedmeho dielu série Mission: Impossible vulgárne nadával členom štábu. Slávny herec je nielen hlavnou hviezdou počinu, ale tiež producentom, ktorý do toho vráža nemalú sumu peňazí.

Kvôli koronavírusu bolo nakrúcanie už viackrát pozastavené a odložené. Keď teda zbadal, ako niektorí nedodržiavajú opatrenia, prestal sa ovládať. „V Hollywoode opäť povolili natáčať, lebo veria v nás a v to, čo robíme. Po nociach telefonujem so sku*veným štúdiom, poisťovňami a producentami, ktorí v nás vidia príklad. Vytvárame tisíce pracovných príležitosti. Vy, sku*vysini! Už nikdy nechcem nič takéto vidieť. Nikdy!” kričal na zamestnancov Cruise na nahrávke, ktorá unikla do médií.

Hercovo meno sa však v médiách spomína opäť. Tentokrát v súvislosti s príjemnejšou témou. Ako vyšlo najavo, počas nakrúcania Mission: Impossible 7 si vraj padol do oka s kolegyňou Hayley Atwell. „Boli si sympatickí od prvej chvíle. Lockdown a všetky tie komplikácie ich ešte viac zblížili a dnes sú nerozluční. Vychádzajú spolu skvele a obaja sa zdajú byť veľmi šťastní,” uviedol pre The Sun zdroj z ich okolia.

Hayley Atwell a Tom Cruise sú vraj milencami. Zdroj: SITA/ Christopher McQuarrie

Tom Cruise má za sebou tri nevydarené manželstvá. Jeho ženami boli Mimi Rogers, Nicole Kidman a Katie Holmes. S poslednou spomínanou ho súd rozviedol v roku 2012. Hayley Atwell v minulosti randila s modelom menom Evan Jones. Začiatkom tohto roka jej stroskotal vzťah s priateľom, ktorý pracoval ako doktor. Nechajme sa prekvapiť, aké pokračovanie bude mať jej románik so slávnym hercom...

Hayley Atwell je šarmantná žena. Zdroj: profimedia.sk