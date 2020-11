Krásna herečka odhodila zábrany: Holé prsia ukázala celému svetu!

Austrálska herečka Margot Robbie má na konte účinkovanie vo viacerých úspešných počinoch. Spomenúť možno filmy Once Upon a Time in Hollywood, Bombshell, Vlk z Wall Street, Ja Tonya, Legenda o Tarzanovi, či Jednotka Samovrahov. V týchto dňoch mal svoju premiéru aj dráma s názvom Dreamland, ktorá určite mnohých divákov zaujme.

Margot v spomínanom filme stvárňuje bankovú zlodejku, ktorá uteká pred políciou a na jej dolapenie je vypísaná odmena. Ďalšiu ústrednú postavu stvárnil Finn Cole. Ten si zahral mladíka, ktorý chce zachrániť rodinnú farmu. Cesty týchto dvoch jedincov sa stretnú a tvorcovia im doprial aj intímne scény. Krásna blondínka sa musela pred kamerami predviesť v Evinom rúchu.

Robbie sa v rozhovoroch netají tým, že spolupráca na tomto filme bola veľmi príjemná. „Je to ako sen, keď môžete pracovať s človekom, ktorý vás tlačí dopredu a zároveň je tu vždy pre vás. A to je to, čo som našla počas nakrúcania s Finnom,” uviedla kráska.

Margot Robbie odhodila pred kamerami šaty aj zábrany. Zdroj: profimedia.sk

VIDEO: Trailer k filmu Dreamland.