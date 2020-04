Hurá, väčšie prsia: Slávna kráska v karanténe priberá... To je dilema!

Sara Sampaio je lisabonská modelka, ktorej sa podarilo získať pozíciu anjelika u slávneho výrobcu bielizne. Lenže aktuálne je aj ona v izolácii kvôli zúriacemu koronavírusu a zdá sa, že nabrala pár kíl.

V utorok sa totiž prihovorila fanúšikom na Instagrame so zaujímavou témou. „Viete, čo vám nehovoria o priberaní? Že sa vám zväčšia prsia!” povedala v takzvanom príbehu. A keďže Sara nie je prirodzene príliš obdarená v týchto partiách, je to pre ňu nová skúsenosť.

Zdroj: Instagram SŠ

Modelka tak rieši dilemu. „Skúšam tomu porozumieť – čo chcem viac? Ploché brucho alebo väčšie prsia?” zamyslela sa Sara.

Zdá sa, že brunetka sa už cíti lepšie, keď rieši takéto typické ženské problémy. Ešte minulý týždeň sa totiž sťažovala, že bojuje s úzkosťami a depresiami. Tieto stavy máva pravidelne, ale v posledných týždňoch boli vyhrotenejšie.

Sampaio tiež netají, že trpí mentálnou poruchou, pri ktorej si vytrháva vlasy. „Mám to, odkedy som mala 15 a stále to robím. Bolo tu pár týždňov počas karantény, keď som si ich proste trhala. Keď mám však krátke nechty, nemám až také nutkanie robiť to, takže sa snažím udržiavať ich v karanténe krátke, ale niekedy je to ťažké, pretože je to taký dobrý pocit,” priznala otvorene pred pár dňami.