Krutý komentár pod FOTO mladej herečky: Jej reakcia za 100 bodov!

Emily Atack možno v našich končinách nie je až tak známa, avšak vo Veľkej Británii ju dobre poznajú. Bežne sa totiž objavuje v televíznych seriáloch, filmoch a rôznych programoch. Na instagrame má zhruba dva milióny followerov, s ktorými sa delí o čokoľvek.

Napríklad o tipy, čo uvariť a prichystať na obed, či večeru. Pod jedným z príspevkov ju istý pán varoval pred tým, aby to počas izolácie s jedlom nepreháňala, lebo priberie. „Och, ľudia sú zvláštni. Neviem si predstaviť, aké hrozné správy musíš dostávať,” reagovala na komentár jedna z fanúšičiek.

Komentár nechala aj samotná herečka. „Mýliš sa. Za posledné tri mesiace som schudla zhruba 6 kíl práve vďaka tomu, že som sa takto stravovala,” nedala sa Emily. Tá schudla a zdá sa, že zároveň aj akosi opeknela.

Jej fanúšikom sa až nechce veriť, že je dlhodobo bez partnera. „Ľudia sa ma na to bežne pýtajú, avšak ja nechcem byť v nejakom vzťahu len pre to, aby som niekoho mala. V mojom živote momentálne nie je muž, do ktorého by som bola zamilovaná,” uviedla v rozhovore pre Contact Music sympatická blondínka.

Fotka herečkinej večere vyvolala medzi followermi búrlivú diskusiu. Zdroj: Instagram

Emily Atack kedysi. Zdroj: SITA

Emily Atack v posledých mesiacoch schudla. Zdroj: Instagram