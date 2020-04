Paparazzi FOTO promi krásky: Vrrrr, to je šelma!

LOS ANGELES - Stretnutiu s ňou by sa potešil každý chlap! Celisa Franco, známa skôr ako CJ Franco (29), má sexepílu na rozdávania. Modelka a príležitostná herečka však svoje sexi telo nemá len tak zadarmo. Zabehať si bola aj pred pár dňami a na sebe mala poriadne dráždivý cvičebný úbor . Neušla však bulvárnym fotografom, ktorí museli byť pri pohľade na ňu nadšení.

Sú ženy, ktoré kladú dôraz na to, aby boli sexi za každých okolností. CJ Franco k nim rozhodne patrí. Dokázala to aj v uplynulých dňoch, keď si išla zabehať v úspornom elastickom úbore so zvieracou potlačou.

Modelka a príležitostná herečka sa pred paparazzmi vykrúcala zo všetkých strán a niet pochýb, že pri pohľade na ňu boli nadšení.

Tmavovláska v minulosti očarila aj režiséra Lena Wisemana, ktorý bol manželom známej herečky Kate Beckinsale. Práve CJ Franco bola vraj dôvodom, prečo ju odkopol. Nuž, čuduje sa niekto, že zvodom tejto mladej sexice podľahol? Mimochodom, Kate od rozvodu vystriedala viacerých zajačikov. VIAC čítajte TU.

CJ Franco je sexi aj počas športových aktivít. Zdroj: profimedia.sk