Známa modelka vytasila zbrane: Všetci hneď videli jej bradavky!

V Paríži momentálne prebieha Women´s fashion week Jeseň/Zima, v rámci ktorého bola počas víkendu odprezentovaná aj tvorba slávnej britskej návrhárky Vivienne Westwood.

Na móle nechýbala ani Bella Hadid, ktorá spoločne s Kaiou Gerber patria medzi najžiadanejšie modelky súčasnosti. Westwood stavila práve na prvú spomínanú. Bella sa predviedla v bielych šatách, v ktorých možno mnohým na prvý pohľad pripomínala nevestu....

Avšak poriadne nezvyčajnú nevestu. Okolo pása mala totiž opasok s dýkou. To však nebola jediná zbraň, ktorú brunetka tasila. Čipka na šatách totiž celkom odhaľovala jej prsia i bradavky. A hoci by sa mnohé ženy cítili bez podprsenky neisto a ostýchali by sa, to nie je Bellin prípad. Tá sa tvárila absolútne sebaisto. Nuž, nemá sa za čo hanbiť.

Bella Hadid počas módnej šou tasila zbrane. Zdroj: SITA

Bella Hadid všetkým ukázala prsia. Zdroj: SITA