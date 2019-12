Legendárny český režisér nesleduje počas sviatkov svoje filmy: Už ma to nebaví, tvrdí

„Teším sa z toho. Opíjam sa harmančekovým čajom s medom, ktorý som si kúpil, keď som bol naposledy na Slovensku, čítam si knihy a počúvam krásnu hudbu,“ prezradil v rozhovore.

Doma má podľa vlastných slov celé kvantum kníh. „Ja mám doma celý antikvariát, obytnú knižnicu. Knihy dávam aj ako darčeky. Tento rok som práve kúpil jednej známej celú ságu, šesť kníh Pán hor Hany Márie Körnerovej. To je taký príbeh jednej šľachtickej rodiny, ktorý som prečítal jedným dychom,“ vyznal sa známy filmár, ktorý si okrem kníh počas sviatkov nájde vždy čas aj na niekoľko dobrých filmov. „Tento rok som si z toho programu vybral tri, môj obľúbený film Prázdniny v Ríme s Audrey Hepburn, na to sa môžete pozerať stále... Potom film Malena s Monicou Bellucci, nádherný film tiež, mám to doma na DVD, ale vždy si to rád pozriem aj v televízii a moju obľúbenú starú českú rozprávku Hrátky s čertem z roku 1956,“ vymenoval.

Svoje filmy podľa vlastných slov už nesleduje. „To ma už nebaví. Aj keď je ten film starý 20 alebo 30 rokov, hneď mi naskočí všetko, čo za tým bolo... To je neuveriteľné. A neviem sa už ako normálny divák pozerať ani na cudzie filmy, hneď si hovorím, 'Aha, tu ide kamera, tu to majú prestrihnuté, tu to je zle nasvietené...' To je profesionálna deformácia... Preto keď mám voľno, radšej si čítam. To je pre mňa film, vtedy mi ten film ide pred očami,“ vyznal sa.