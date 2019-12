Najsexi dekorácia na vianočnom žúre: Známa cica mala vo výstrihu riadne gule!

LONDÝN - Do očí jej nepozeral nik! Počas uplynulých dní to žilo vianočnými večierkami. Na jeden taký do istého londýnskeho klubu zavítala aj Chloe Sims (37), známa z viacerých televíznych projektov. Na sebe mala zaujímavý outfit, v ktorom z diaľky pôsobila ako odetá v kostýme anjela. Avšak poriadne hriešneho. V hlbokom výstrihu totiž vystavila na obdiv svoje bujné prednosti.

Chloe Sims sa zviditeľnila účinkovaním v reality šou The Only Way Is Essex, ktorá je vo Veľkej Británii celkom obľúbená. Popri kariére televíznej hviezdičky sa dala aj na podnikanie a otvorila si kadernícky salón.

Pre blondíku je typický výrazný mejkap, napichané pery a dráždivé outfity, v ktorých rada vystavuje na obdiv svoje silikónové prednosti. Svoje zbrane predviedla aj v programoch, kde hľadala lásku - Take Me Out a Celebs Go Dating.

Sexica patrí medzi hviezdičky, ktoré rady vymetajú rôzne večierky a žúry. Na jeden taký sa vybrala aj pred pár dňami. Nahodená v sexi outfite s napumpovaným výstrihom bola skrátka neprehliadnuteľná.

Chloe Sims sa na žúre predviedla v takomto sexi outfite. Ako vianočnú dekoráciu by si ju doma s nadšením vystavil nejeden chlap. Zdroj: profimedia.sk