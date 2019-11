Seriálová herečka prežívala PEKLO: Z toho, čo jej robil frajer, vám príde nevoľno!

LOS ANGELES - Šokujúca spoveď! Kto si myslí, že život celebrít pripomína len prechádzku ružovou záhradou, je na veľkom omyle. Svoje by o tom vedela hovoriť aj herečka Melissa Benoist (31). Tá v týchto dňoch zverejnila na instagrame priznanie, ktoré odhaľuje množstvo bolestivých spomienok na jeden z jej vzťahov.

Melissa Benoist je známa najmä fanúšikom seriálov Glee, Arrow, či Supergirl. Aktuálne ale púta pozornosť odhalením týkajúcim sa jej súkromia. Sympatická herečka prostredníctvom instagramu priznala, že bola obeťou domáceho násilia.

Melissa Benoist prostredníctvom instagramu priznala, že po boku bývalého frajera prežívala peklo. Zdroj: Instagram

Blondínka vo videu nechcela prezrádzať meno svojho bývalého partnera. Avšak otvorene hovorila o pekle, ktoré po boku násilnika prežívala. „Bol mladší ako ja, ale zároveň bol veľmi zrelý. Bol pozorný, očarujúci, vtipný, ale tiež manipulatívny a zlý,” zaspomínala si Melissa na svojho partnera.

Ona si to spočiatku neuvedomovala. Dnes už ale vie, že keď jej začal kontrolovať telefón, určoval jej, čo si má obliecť a zakazoval úlohy, v ktorých by mala s niekým čo i len flirtovať, tak to bol začiatok psychického týrania. „Robila som ústupky, lebo som mu nechcela ublížiť,” dodala.

Keď na ňu partner prvýkrát fyzicky zaútočil, bola pochopiteľne v šoku. „Rýchlo som ale zistila, aké to je, keď vás niekto pritlačí k zemi a fackuje hlava-nehlava, bije vás tak, že sa nemôžete nadýchnuť, dá vám hlavičku, hodí vás o stenu tak, že je tam diera alebo vás škrtí,” popísala herečka hrozivé situácie, ktorými si prešla. „Začala som sa zamykať. Ale bolo do zbytočné, lebo dvere sa dajú ľahko rozbiť,” dodala.

Vplyvom týchto udalostí sa menila aj samotná blondínka. „Násilie plodí násilie. Tak som sa ním tiež bila. Stala som sa tou najodpornejšou verziou seba. Nič som si nevážila,” prekvapila otvorenosťou seriálová hviezdička.

V deň, keď jej násilník hodil do tváre telefón a skončila s poškodenou rohovkou, zlomeným nosom a okom opuchnutým tak, že ho nedokázala otvoriť, sa v nej niečo zlomilo. Zverila sa kamarátke, ktorá jej pomohla od násilného priateľa odísť. Celý proces nebol vôbec jednoduchý, ale napokon to zvládla. „Budem sa z toho zrejme spamätávať celý život. Chcela som ale takýmto spôsobom dodať odvahu a povzbudiť ženy, ktoré žijú s násilníkmi, aby sa nebáli od nich odísť,” uzavrela herečka. Tá je dnes šťastne vydatá za kolegu Chrisa Wooda.