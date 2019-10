LONDÝN - spevák Jon Anderson je známy predovšetkým z legendárnej rockovej skupiny Yes s nesmrteľnými hitmi ako Roundabout, Close to the Edge alebo I've Seen All Good People. Anderson tiež spolupracoval s gréckym hudobným skladateľom Vangelisom. Multiinštrumentalista a spevák s nezameniteľným hlasom dnes oslavuje 75. narodeniny.