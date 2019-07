BRATISLAVA - Režisér Quentin Tarantino obsadil do svojho očakávaného filmu Vtedy v Hollywoode naozaj hviezdne duo - Leonarda DiCapria a Brada Pitta. Prekvapil však vyhlásením, že do jeho projektu sa mohla dostať aj ďalšia hviezda veľkého formátu. Mal to byť Tom Cruise. Ak by sa však zhodli na ňom, Pitt by si vo filme neškrtol. Cruise sa mal totiž objaviť na jeho mieste.