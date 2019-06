BRATISLAVA - "I love you, Tom!" ozvalo sa zo zadnej tribúny asi v polovici koncertu silným hlasom dospelého muža, pravdepodobne v strednom veku. Kedysi zvykli Tomovi Jonesovi takéto spontánne vyznania lásky venovať skôr mladé ženy a nepochybne ich bolo viac než dosť. No inak sa toho napriek desaťročiam veľa nezmenilo. Stále je to pán spevák, ktorý neskutočne baví.