Pri Alexovi by sa chcela vydávať speváčka J Lo aj v kostole

Zdroj: instagram.com/jlo/

LOS ANGELES - Je to už pár mesiacov, čo bola speváčka a herečka J Lo požiadaná o ruku svojím priateľom, americkým hráčom futbalu, Alexom Rodriguezom. Svadba sa pomaly, ale isto blíži a J Lo v súvislosti s ňou prehovorila aj o jednej veci, ktorú počas troch predchádzajúcich svadieb nemala možnosť zažiť. No tentokrát by chcela.