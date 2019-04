Hudobník Tomáš Klus sa opäť vracia na Slovensko: Už v nedeľu vystúpi v Bratislave

„Keď sme album nahrávali, cielene sme ho aranžovali tak, aby sme boli tie pesničky schopní zahrať rovnako aj naživo. Som zástanca toho, že pesničkárstvo, ktoré robím, musí byť predovšetkým autentické. To, čo autor prežíva práve teraz, by mal prezentovať svojmu publiku. A ja som teraz SpOlu, preto budeme hrať celý nový album preložený best of výberom,” priblížil Klus, ktorý po Bratislave so svojím koncertným programom zavíta ešte do Nitry, Banskej Bystrice, Trenčína, Žiliny, Popradu a Košíc.

S vydaním albumu, ktorý obsahuje celkom nové spracovania a nové hudobné možnosti ako využitie simulácie sitaru a ďalšie, vypustil spevák do sveta aj singel Tichá voda hovoriaci o súboji s neprítomnosťou a ostychu ľudí prehovoriť. „Každý z nás má v sebe obrovský potenciál uskutočniť svoj život ako šťastný človek. Jediné, čo mu stojí v ceste, je on sám a nedôvera vo vlastnú jedinečnosť. To je tichá, pokojná voda... Tá, keď prehovorí, môže prelomiť všetky hrádze, ktoré si okolo seba staviame na obranu pred druhými,“ poznamenal rodák z Třinca.

Na koncertoch Klus vystúpi tradične so svojou Cílovou skupinou. Hosťom turné bude slovenský spevák Juraj Hnilica.

Termíny slovenských koncertov tour SpOlu:

7. apríla - Hant Aréna, Bratislava

8. apríla - PKO, Nitra

10. apríla - Ministry of Fun, Banská Bystrica

11. apríla - Športová hala, Trenčín

13. apríla - Event House, Žilina

14. apríla - Aréna Poprad

16. apríla - Spoločenský pavilón, Košice