Helena Vondráčková prezradila tajomstvo úspechu: Vyznanie, z ktorého budete mať zimomriavky!

„Ja som narodená v znamení raka a rak je mierumilovný človek. Mám rada prírodu, vodu, ľudí, deti, dobré duše, nie som škrob a neviem, čo je nuda. Proste nie som pesimista, mám rada život. Tak sa staviam ku všetkému,“ povedala v rozhovore.

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Ako zároveň poznamenala, málokedy zvykne mať z niečoho stres. „Ja mám málokedy z niečoho nervy. Na pódiá a koncerty som zvyknutá, jedna vec ma však vykoľajiť dokáže... Keď vyjde v médiách niečo nepravdivé a agresívne, to predsa ani otrlý človek nemôže znášať... Preto aj tie súdy... Ja som sa inak v živote nesúdila a neznášam to, ale keď do vás desať rokov búšia zo všetkých strán a ohrozí vám to aj existenciu, potom sa asi každý bráni. Ale zaplať Pán Boh, máme to za sebou a je nám dobre. A možno sa vyriešia ešte aj veci, ktoré sa zatiaľ nie celkom vyriešili a ťažia ma... Ja si však myslím, že všetko má svoj čas a aj veci, ktoré sa zdajú, že pre nás nedopadli dobre, sa nakoniec v pravdu obrátia,“ poznamenala populárna interpretka, ktorá tento rok oslávi 55 rokov na hudobnej scéne.

Zdroj: Jan Zemiar

Na tom, aby sa toľké roky udržala na výslní, musela podľa vlastných slov nepretržite pracovať, a to radí aj začínajúcim speváčkam. „Nesmiete leňošiť. Musíte si nájsť svoj štýl, každý deň sa zdokonaľovať a hľadať nové cesty a tiež, a to je veľmi dôležité, si musíte vytvoriť okruh spolupracovníkov, ktorí vám budú aj oporou a pomocou a dobrými radcami,“ prezradila 71-ročná diva, ktorá sa napriek veľkému úspechu, ktorý v živote dosiahla, drží stále pri zemi. „Ja nie som typ človeka, ktorý by sa rád nadraďoval a ktorý by mal maniere hviezdy. To nejako nemusím. Som úplne normálna, ľudí to asi udivuje, ale som proste taká a iná už asi nebudem. Starého psa novým kúskom nenaučíte,“ zasmiala sa.