LOS ANGELES - Epické finále sa nezadržateľne blíži a tvorcovia začínajú odkrývať prvé trailery k ôsmej sérii Hry o tróny. Čím bližšie sme, tým viac sa budeme dozvedať. Tvorcovia si však veľmi strážia, aby sa z natáčania nič nedostalo von. Herci majú zakázané robiť si akékoľvek záznamy z natáčania, preto uvidíme len to, čo pustia do sveta. Tentokrát sú to prvé exkluzívne fotografie!