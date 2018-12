Slávneho speváka vyhodili z kapely: Dal ich na súd... Takto to dopadlo!

LOS ANGELES - Kapela Fleetwood Mac a jej bývalý člen Lindsey Buckingham urovnali súdny spor súvisiaci s jeho vyhodením z formácie. V rozhovore s Anthonym Masonom pre reláciu CBS This Morning Saturday sa tak vyjadril samotný 69-ročný hudobník, no nezverejnil podrobnosti mimosúdnej dohody.

Buckingham zažaloval Fleetwood Mac v októbri, pričom tvrdil, že mu manažér skupiny Irving Azoff oznámil, že budú v pripravovanom turné pokračovať bez neho a nikto z kapely sa s ním údajne na tú tému priamo nerozprával. Fleetwood Mac oznámili Buckinghamovo vyhodenie začiatkom apríla tohto roku, no doteraz nie je úplne jasné, čo presne viedlo k ukončeniu spolupráce. Buckinghama, ktorý kapelu opustil aj v roku 1987 a vrátil sa až v roku 1996, vo formácii počas turné nahradili Neil Finn z Crowded House a Mike Campbell z Tom Petty and the Heartbreakers.

Kapela Fleetwood Mac vznikla v roku 1967 a vystriedalo sa v nej množstvo hudobníkov, pričom jedinými stálymi členmi sú basgitarista John McVie a bubeník Mick Fleetwood, ktorého meno je aj v názve skupiny. V súčasnosti v kapele pôsobia aj Christine McVie (klávesy, spev) a Stevie Nicks (spev). Spomínaný Buckingham sa ku kapele pridal v roku 1974 spolu s Nicks, ktorá bola v tom čase jeho priateľkou.

Komerčne najúspešnejšími nahrávkami skupiny sú albumy Fleetwood Mac (1975), Rumours (1977) a Tango In The Night (1987). Nahrávka Rumours je dokonca v desiatke najpredávanejších albumov všetkých čias. V roku 1998 kapelu uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy a v tom istom roku si na BRIT Awards prevzala ocenenie za mimoriadny prínos hudbe.