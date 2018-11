Blízki speváka (53), ktorý spáchal samovraždu: Žalujú jeho lekára... Z tohto ho obviňujú!

Podľa pozostalých lekár Robert Koblin a jeho ordinácia v Beverly Hills "opakovane a nedbanlivo" predpísali nebezpečné látky ovplyvňujúce spevákovo myslenie, ktoré "zahmlili jeho úsudok", čo viedlo k jeho nekontrolovateľnému správaniu a napokon k smrti.

Pozostalí tvrdia, že lekár a jeho zamestnanci muzikantovi počas 20 mesiacov pred smrťou predpisovali lorazepam bez toho, aby sa doktor s Cornellom stretol a rozprával sa s ním o jeho zdravotnom stave. Tvrdia tiež, že lekár vedel o hudobníkových predchádzajúcich problémoch s návykovými látkami. "Nekontrolovateľné užívanie takéhoto nadmerného množstva lorazepamu zvyšuje riziko samovraždy, pretože môže vážne narušiť úsudok, myslenie a kontrolovanie rôznych podnetov a znižuje možnosť pacienta rozmýšľať a konať racionálne," uviedli v spise. Koblinova kancelária sa k žalobe zatiaľ nevyjadrila.

Chris Cornell sa narodil 20. júla 1964 v Seattli. Preslávil sa najmä ako spevák a gitarista kapely Soundgarden, ktorá vznikla v roku 1984 a patrila medzi priekopníkov grungeu. S formáciou vydal šesť štúdioviek, medzi ich najznámejšie skladby patria napríklad Spoonman, Black Hole Sun či Black Rain. S kapelou Audioslave uviedol na trh v rokoch 2002 až 2006 tri albumy a so skupinou Temple of the Dog zas v roku 1991 eponymnú nahrávku. Cornell, ktorý mal hlasový rozsah takmer štyri oktávy, sa venoval aj sólovej kariére.

Vydal albumy Euphoria Morning (1999), Carry On (2007), Scream (2009), Higher Truth (2015) či živú nahrávku Songbook (2011). Za skladbu The Keeper z filmu Kazateľ Kalašnikov (2011) ho nominovali na Zlatý glóbus. Je tiež spoluautorom a interpretom piesne You Know My Name z bondovky Casino Royale (2006). Americký magazín Rolling Stone ho označil za deviateho najlepšieho speváka všetkých čias. Zomrel 18. mája 2017 vo veku 52 rokov po tom, ako sa obesil.