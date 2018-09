Otvorené priznanie megaslávneho herca: Nebojte, pán Bean, my to robíme za vás

"Práve preto sa snažím vyhnúť sledovaniu svojich filmov po ich vydaní," uviedol Atkinson. V prípade najnovšieho filmu Johnny English znova zasahuje (Johnny English Strikes Again) však urobí výnimku. Komédia by mala prísť do kín v októbri. Hlavným hrdinom je britský tajný agent povolaný naspäť do služby z penzie po kyberútoku, ktorý odhalil identitu všetkých tajných agentov v krajine.

Je to prvý Atkinsonov film od roku 2011. Minulý mesiac sa však zviditeľnil, keď sa postavil na stranu bývalého britského ministra zahraničných vecí Borisa Johnsona. Ten sa posmešne vyjadril na adresu žien nosiacich tradičné moslimské odevy zahaľujúce celé telo a tvár.