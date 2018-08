Slávny spevák o návrate legendárnej skupiny: Chce do nej zapojiť syna!

"Ja, Mike (Rutherford) a Tony (Banks) sme si stále blízki. Nedokážem si predstaviť, aké by to bolo, keby som nehral na bicie, no všetko je možné. Kedysi som Tonymu potichu spomenul, že ak spolu niečo ešte spravíme, bolo by milé, keby hral na bicie Nic. Nepovedal nie, ale nie som si úplne istý, či ma počul," vyjadril sa muzikant. Sedemnásťročný Nicholas si už pritom zahral na otcovom turné Not Dead Yet.

Kapela Genesis vznikla v roku 1967. Vo formácii pôsobili napríklad aj Anthony Phillips, Steve Hackett či Peter Gabriel. Genesis vydali debutový album From Genesis to Revelation v roku 1969. S nahrávkami Duke (1980), Abacab (1981), Genesis (1983), Invisible Touch (1986), We Can't Dance (1991) a živákom The Way We Walk, Vol II: The Longs (1993) dobyli britský albumový rebríček. Medzi ich úspešné single patria skladby ako Follow You Follow Me, Turn It on Again, Abacab, Mama, No Son of Mine alebo I Can't Dance. Formáciu v roku 2010 uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.