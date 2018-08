Liz Mitchell oslávi 40-tku BONEY M aj na narodeninovej párty s fanúšikmi v Bratislave

Diskotéková hviezda rokov 70-tych a 80-tych BONEY M. v originálnom prevedení s vtedajšou líderkou skupiny Liz Mitchell zavíta koncom novembra opäť na Slovensko, aby v bratislavskom NTC oslávila 40 rokov na hudobnej scéne spolu so svojimi fanúšikmi i nemenej slávnymi hosťami zo skupiny Saragossa Band.

Fantastickú zábavu, skvelú párty a poriadnu oslavu svojho jubilea na hudobnej scéne sľubuje pôvodná líderka a originálny hlas legendárnej skupiny, ktorá valcovala a dodnes valcuje tanečné diskotéky.

Liz Mitchell je rodáčkou z Jamajky, odmalička sa chcela stať profesionálnou speváčkou, ale tento sen sa jej splnil až v Európe, kam sa - konkrétne do Londýna presťahovala v jedenástich rokoch. S vierou a podporou svojej matky mala nakoniec šťastie, keď pracovala ako sekretárka a dostala ponuku na účinkovanie v berlínskom uvedení muzikálu Vlasy. Nezaváhala, opäť sa presťahovala a po troch rokoch nasledovalo pozvanie autora a producenta Franka Fariana do novovznikajúcej skupiny Boney M.

A zvyšok je už história - megaúspešná história...

Zdroj: predpredaj.sk

Štvorica BONEY M. dominovala európskym hitparádám koncom sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov. Ich biografia hitov je rozsiahla. Skupina mala osem hitov Number One v európskych hitparádach

s nasledujúcimi singlami: Daddy Cool, Sunny, Ma Baker, Belfast, Rivers Of Babylon, Brown Girl In The Ring, Rasputin, Mary's Boy Child.

Nielen tieto, ale ešte omnoho viac ich zaznie naživo s osemčlennou skupinou aj v NTC Bratislava koncom novembra, kam si Boney M. pozvali aj ďalšiu nemeckú legendu známu po celom svete skupinu Saragossa Band.

Tí prispejú k párty svojimi megahitmi: Hands Up, Agadou, Zabadak, Big Bamboo, Rasta Man, Malaika a mnoho ďalších, s ktorými robia radosť už takisto vyše štyri desiatky rokov. Šesťčlenná zostava z Mníchova prináša svojou hudbou takmer pravú karibskú radosť fanúšikom po celom svete zásadne v prevedení "live" a tak sa aj fanúšikovia v Bratislave môžu tešiť na skvelú náladu, osvedčené hity a poriadnu "tancovačku" v celom NTC.

Vstupenky na spoločný koncert BONEY M. a SARAGOSSA BAND 27. novembra v Bratislave od 19:00hod. už v predaji exkluzívne v sieti

