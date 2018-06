Tučná modelka vyrazila do ulíc takmer nahá: Zachráň sa, kto môžeš!

Felicity Hayward , Zdroj: profimedia.sk

Celá FOTO vnútri!

LONDÝN - Veľké telo, veľké sebavedomie! To dokonale sedí na britskú plus size modelku Felicity Hayward (29). XXL kráska si to do londýnskych ulíc namierila v priesvitných šatách, pod ktorými mala len zarezané gaťky. A teda, pohľad na jej obnažené telo mnohí nezvládli.