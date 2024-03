Juraj Loj & Natália Horváthová (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Bol to prekrásny waltz! Juraj Loj s Natáliou Horváthovou sa v prvom tanci doslova zaskveli a potvrdilo to aj bodovanie porotcov. V druhom kole musia svoj výkon nielen obhájiť, ale ešte viac zaujať.

Je známe to, čo o sebe povedal aj sám Juraj Loj – že je perfekcionista a vo všetkom, čo robí, ide na doraz. Ukázalo sa to aj v prvom kole Let´s Dance, kde svojím waltzom ohúrili porotu aj divákov. „Je úžasné vidieť dvoch umelcov, ako sa takto prepoja," pochválil ich Facundo Arana a Ďurovčík dodal: „Zodpovedne môžem prehlásiť, že pred nami stojí horúci favorit na finále so všetkým, čo k tomu patrí.“ Očakáva však oveľa väčšie nasadenie v ďalších kolách: „Ty si vsadil na svoj úžasný výraz, na contemporary začiatok, lyrická hudba, nič nepokaziť... Toto je obrovský talent, ale s týmto u mňa neprejdeš," dodal Ďurovčík. Juraj Loj však bol spokojný: „Všetko vyšlo, ako sme si predstavovali, takže som šťastný“. Tešila sa aj jeho partnerka Zuzka Kanócz, ktorá v niečom súhlasila aj s vyjadreniami poroty. Načreli sme však aj do súkromia otázkou, kedy Juraj so Zuzkou spolu naposledy tancovali a či si niekedy zatancujú aj na vlastnej svadbe. Herec prezradil zo súkromia viac... a Zuzka možno nebude nadšená.

Chystá sa Juraj Loj tancovať konečne aj na vlastnej svadbe? Zuzka, dobre počúvaj (Zdroj: NL/Ján Zemiar)