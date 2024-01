Marianna Ďurianová túži po PLASTIKE: Chcela by TOTO, ale... Nemám na to odvahu!

(Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Moderátorku Mariannu Ďurianovú (47) netreba nikomu predstavovať. Pôvabná blondínka je súčasťou šoubiznisu už desiatky rokov a znie to až neuveriteľne - predsa len, nikto by netipoval, že jej "ťahá" na päťdesiatku. Ku kráse si však nedopomáha žiadnymi plastickými zákrokmi. Najnovšie ale prezradila, že nad jedným predsa len uvažuje...

„Stravujem sa zdravo a ľahko, pretože po ťažkom jedle strácam energiu a tú potrebujem aj k môjmu pravidelnému cvičeniu. Kedysi som sa venovala joge, teraz už takmer dva roky cvičím vo fitku dvakrát do týždňa s trénerkou. Okrem toho mám rada akýkoľvek pohyb, so synom bicyklujeme, v lete plávam, občas si zahrám tenis. Už som sa naučila prácu korigovať tak, aby som si na seba našla čas,” povedala ešte minulý rok Marianna pre Topky.sk, keď sme sa pýtali, ako sa o seba stará.

Netají ani to, že nejaké tie kozmetické zákroky už minulosti podstúpila. Doteraz sa ale nikdy neodvážila na invazívnejšiu metódu, akou je napríklad plastika. V rozhovore pre Báječnú ženu ale prezradila, že ju do budúcna nevylučuje. A možno by do toho išla aj skôr, ak by nemala isté obavy. Čo by si teda rada nechala vylepšiť?

„Rozmýšľam, že keď príde vhodná chvíľa, dám si spraviť viečka. Zatiaľ na to nemám odvahu, ale verím, že časom príde. Určite sú chvíle, keď nie som so sebou spokojná, ale našťastie sa tomu nepoddávam, viem, že to prejde," hovorí krásna moderátorka, ktorá otvorene hovorí o tom, že si svoj vek vedomuje, no akosi netuší, kedy ten čas stihol ubehnúť.

To, že jej pomaly ťahá na 50, si nepripúšťa. „Občas sa čudujem, ako a kedy sa to stalo. (smiech) Ale nerúcam sa z toho, cítim sa výborne, zdravie mi slúži, telo ma poslúcha a to, že mám o pár vrások viac a o niečo menej kolagénu, sa dá vyriešiť. Užívam si svoj vek, má to aj veľa výhod – neoceniteľné skúsenosti, životný nadhľad a pokoj v duši – to mi roky priniesli a ja som za to vďačná," dodala Marianna, ktorej výzor a svieži vzhľad môžu záviedieť aj tridsiatničky.

