NEŠŤASTNÉ sviatky slovenského speváka: Mama bola ALKOHOLIČKA... Vianoce prežíval s otcom!

BRATISLAVA - Vianoce pre drvivú väčšinu z nás znamenajú sviatky pokoja aj pohody. Trávime ich v kruhu svojich najbližších, avšak... Nie každý má to šťastie, aby sa za štedrovečerným stolom stretol s celou svojou rodinou. A svoje by o tom vedel povedať aj spevák Robo Opatovský....

Spevák Robo Opatovský mal byť požehnaným dieťaťom. Narodil sa 25. decembra, no a človek bys si pomyslel, že Vianoce budú jeho najobľúbenejším obdobím v roku. Avšak, málokto vie, že večne usmiaty a charizmatický muzikant, si v detstve prešiel obrovskou traumou. Nebolo totiž ani zďaleka tak ružové, ako vyzerá jeho terajší život.

Len pár dní predtým, ako sa Robovi v roku 2014 narodila jeho vytúžená dcérka Hanka, spevák dostal krutú ranu od osudu. Navždy ho opustila jeho mama. A muzikanta to mimoriadne zasiahlo aj napriek tomu, že k svojej matke nemal tak silný vzťah, ako väčšina z nás. Počas Robovho detstva mala iné priority, a viac ako na synovi, jej záležalo na alkohole.

„V noci nebola doma a cez deň som často radšej sedával na schodoch nášho pavlačového bytu a utiekal som k zvieratám. Vyrastal zo mňa samotár a introvert. Akurát dedko ma brával so sebou do zafajčenej krčmy..." povedal svojho času Robo pre web pluska.sk a priznal, že ako dieťa skončil v opatere svojej matky, s ktorou nemal dokonalý vzťah. „Stalo sa to aj napriek tomu, že o mňa nejavila záujem,“ prezradil muzikant.

Robo už neraz otvorene hovoril o tom, že jeho zosnulá mamička mala problém s alkoholom. Keď sa ho redaktorka magazínu Šarm spýtala, ako spomína na sviatky s rodinou, spevák to veľmi nerozviedol. „Nebolo to jednoduché. Vianoce som prežíval s otcom. Mám pesničku Vianoce s otcom, v ktorej som povedal všetko, čo som chcel povedať. Vianoce s ním som mal farebné. Vždy sme išli za babičkou a dedkom Opatovskými, ktorí mali pomaly v každej izbe stromček. Dokonca aj v spálni a kuchyni," zaspomínal si muzikant, ktorý sa tak jemne vyhol téme ohľadom jeho maminy, no z jeho slov bolo zrejmé, že táto strata ho aj naďalej mrzí.

