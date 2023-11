Dominika Richterová (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA- Uplynulá nedeľa bola naozaj výnimočná. Do slovenských kín sa dostala úžasná rozprávka, prostredníctvom ktorej spoločnosť Disney oslávila "storočnicu" na trhu. No a možnosť "užiť si to" a vychutnať si krásny večer, dostalo aj mnoho známych Slovákov...

Premiéra rozprávky Prianie (Wish) sa konala v jednom z najznámejších bratislavských nákupných centier. Prvé premietanie si nenechalo ujsť množstvo známych osobností a do kina prišli aj herci, ktorí mali na svedomí dabing hlavných postáv.

Slovenská herečka v slzách: Splnilo sa jej PRIANIE...Na TOTO čakala celý život! (Zdroj: Ján Zemiar)

„Bolo to prianie, ktoré trvalo hrozne dlho, kým sa to splnilo... Ale som rada, že to prišlo práve teraz," povedala pre Topky.sk pôvabná herečka Dominika Richterová, ktorá prepožičala svoj hlas hlavnej hrdinke. V našom rozhovore potom ďalej dodala aj to, že si cení, že mohla nadabovať hlavnú postavu Ashu, ktorá jej je v určitých momentoch naozaj blízka. V niektorých scénkach jej dokonca z očí padali aj slzy. Dojatá Dominika sa vyjadrila, že dúfa v to, že verejnosť si rozprávku zamiluje.

Rozprávka "Prianie" je pre Dominiku výnimočná aj kvôli tomu, že ide o prvý projekt, ktorý dabovala. Nuž a... Táto práca nie je vôbec taká jednoduchá, ako by sa mohlo zdať. „Pre mňa to bol nikedy prechod peklom. Ale mala som pri sebe úžasného človeka - Mišku Kaprálikovú, ktorá je užasná herečka. Divadelná... Aj dabingová. Aj vynikajúca režisérka. Zachránila ma, pomohla mi. A myslím, že z našej spolupráce vzišiel krásny výsledok.

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: Ján Zemiar)

V rozhovore nám Dominika Richterová prezradila aj to, prečo je dabingové herectvo náročné, zaspomínala si na krásne a vtipné scény, no a... A viac sa dozviete v našom rozhovore vyššie!

Dominika Richterová (Zdroj: Ján Zemiar)