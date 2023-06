Schudnutá Koščová o poruchách príjmu potravy: Je ľahké do toho skĺznuť!

Okrem toho, že všetci zisťujú, ako tak parádne schudla, objavili sa aj podvodníci, ktorí zneužívajú meno Kataríny Koščovej na propagáciu svojich výrobkov, po ktorých sa "zázračne" chudne.

Speváčka preto opäť zverejnila na svojom profile na sieti Instagram stránky nutričných poradcov a trénerov, ktorým dôveruje. Okrem toho sa však medzi odporúčaniami objavila odborníčka na poruchy príjmu potravy a tiež organizácia, ktorá je ľuďom nápomocná v tejto oblasti. Samotná Katarína sa nedávno objavila aj na ich besede.

Zisťovali sme preto, či si aj ona sama prešla takouto poruchou. „Ja to odporúčam, lebo narástli prípady porúch príjmu potravy a oni robia fantastickú prácu. Osobne som to nemala diagnostikované, ani si nemyslím, že by som to mala, ale sú veci, v ktorých som sa našla,” povedala Koščová pre Topky.sk.

K záujmu o poruchy stravovania ju v podstate priviedli konzultácie s nutričnými odborníkmi. „O tejto téme sa vždy dozvedám viac a viac a nutriční terapeuti, ktorých odporúčam, si tým mnohí prešli a na základe toho sa tomu aj začali venovať a začali spolupracovať s týmto združením. Je dôležité to riešiť, lebo je jednoduché do toho skĺznuť a je fajn sledovať múdrych, vzdelaných ľudí, ktorí majú tú skúsenosť a vedia človeka viesť tak, aby do toho nespadol,” uviedla.

Po tom, čo si sama prešla výraznou premenou a ohuruje schudnutou postavou, stretáva sa s mnohými otázkami, ako na to. Nie všetci sú však motivovaní iba túžbou po zdravšom ja. „Ľudia sa ma často pýtajú, ako schudnúť, ale otázka je, či to naozaj potrebujú a prečo by sme mali chudnúť. Tie výzvy "schudnite do plaviek" sú úplne toxické záležitosti a je šialené, že v časopise urobia rozhovor s človekom s poruchou príjmu potravy a za tým je osem rôznych diét,” rozhorčila sa.

Sama sa však necíti oprávnená, aby niekomu dávala návody. „Ja som opatrná v tom niekomu radiť, niekomu môže ublížiť to, čo mne pomohlo, preto odporúčam nutričných terapeutov, ktorí vedia, o čom to celé je,” vysvetlila nám, prečo nerozdáva rady na počkanie.

Radšej upriamuje pozornosť na odborníkov, ktorým dôveruje. Aj ona mala v minulosti, bohužiaľ, zlú skúsenosť, po ktorej ju opustila chuť zavítať do fitnescentra. „Ani niektorí tréneri z fitka nevedia napríklad o zdravom stravovaní alebo aj zdravom cvičení. Ja som pred rokmi mala skúsenosť vo fitku, keď tréner chcel, aby som rýchlo schudla, dal mi dvojfázové tréningy a mňa akurát tak seklo a zanevrela som na fitko, mala som z toho blok,” prezradila. Práve preto apeluje na to, aby si ľudia hľadali trénerov a poradcov so zodpovedajúcim vzdelaním.